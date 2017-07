Klang und Stille in der Höhle

„Der Mensch lernt zuerst laufen und sprechen. Später erst lernt er stillsitzen und schweigen.“ So schrieb einst der französische Schriftsteller Marcel Pagnol in einem seiner Werke. Um Stille geht es auch beim nächsten Klangevent in der Scharzfelder Einhornhöhle, zu dem Andrea Nielbock am kommenden...