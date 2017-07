Gottesdienst für Sterbebegleiter

Elbingerode Im Rahmen eines Gottesdienstes am kommenden Samstag, 22. Juli, in der St. Petri-Kirche in Elbingerode werden die ehrenamtlichen Sterbebegleiter der letzten beiden Befähigungskurse des Osteroder Hospizvereins eingesegnet. Pastor Hillard Heimann lädt dazu ein, Beginn ist um 16 Uhr. ...