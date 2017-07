Feuerwehr und THW üben Rettung bei Unfällen

Wie man Menschen, die in einem Auto verunglückt sind, am effektivsten rettet, übten Einsatzkräfte der Feuerwehr Herzberg zusammen mit den THW-Ortsverbänden Bad Lauterberg und Gieboldehausen am Freitagabend auf dem Schützenplatz in Herzberg. Ein Abschleppunternehmen hatte hierzu vier Autos zur...