Orgelkonzert in Lonauer Kirche

Die Michaelisgemeinde in Lonau lädt zu einem besonderen Orgelkonzert ein. Kantor Jens Engel aus Troisdorf, der sich bei seinem Urlaub im Harz in die Lonauer Orgel verliebt hat, bietet ein Konzert zum Mitsingen an. Es findet statt am Samstag, 29. Juli. Beginn ist um 18 Uhr. ...