Modernes Fitnesscenter nimmt seinen Betrieb auf

Länger als geplant hat Dario Oschmann auf die Neueröffnung des DMO Fitness & Lifstyle im Neubau am Marktplatz warten müssen. Am Samstag ist es so weit: Um 11 Uhr wird er das Fitnesscenter zusammen mit Franziska Jakobi eröffnen. Damit wagt er den Sprung in die Selbstständigkeit. Alle...