Aktuell schon wieder Badeverbot im Juessee

Herzberg Anstieg der Blaualgen im See macht die erneute Sperrung unumgänglich.

Im Juessee in Herzberg darf nicht mehr gebadet werden. Mitarbeiter der Stadt Herzberg haben im Auftrag des Fachbereiches Gesundheit der Stadt Göttingen Badeverbotsschilder am See aufgehängt. „Aufgrund einer Blaualgenblüte ist das Schwimmen im Juessee bis auf weiteres untersagt“, heißt es auf den Schildern.

Erst am Freitag der vergangenen Woche hatte die Stadt Herzberg das Badeverbot für das Freibad am Jues aufgehoben, nun ist es offenbar wieder verhängt worden. Dr. Ursula Schaper vom Gesundheitsamt erklärt: „Das Badeverbot ist absolut gerechtfertigt. Es hat eine erhebliche Zunahme an Blaualgen im Jues seit vergangenem Freitag gegeben. Das kann tatsächlich sehr schnell gehen und hängt von der Witterung ab.“

Wie lange das Verbot nun bestehen muss, kann Schaper nicht sagen. Laut Gewässeratlas Niedersachsen sind die Blaualgen auch an der Wasseroberfläche zu sehen. kw