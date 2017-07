Herzberg Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Unfallflucht geben können, die sich in der Juesholzstraße/Lönsstraße ereignet hat. Der Geschädigte gab an, dass sein Fahrzeug, ein anthrazitfarbener Audi A3, entweder am Sonntag, 2. Juli, gegen 17 Uhr auf dem Parkplatz des Netto-Supermarkts oder am Montag, 3. Juli, zwischen 7 und 9.15 Uhr beschädigt wurde. Der Verursacher hat einen Schaden am vorderen linken Kotflügel angerichtet. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05521/920010.

