17-Jähriger schleudert mit Auto in Zaun

Am vergangenen Samstag gegen 9.20 Uhr fuhr ein 17-Jähriger in Herzberg mit einem Pkw auf dem unbefestigten Häxgraben in Richtung Kornstraße. Wegen zu hoher Geschwindigkeit geriet der junge Herzberger in Höhe des Weidenweges ins Schleudern.

Dadurch kam der Herzberger nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in die Umfriedung des dortigen Grundstücks. Bei dem Unfall wurden ein Zaun und mehrere Sträucher beschädigt. Die Höhe des Schadens beträgt circa 1 300 Euro.

Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der Verursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den 17-Jährigen wurden Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs und unbefugte Ingebrauchnahme eines Fahrzeugs eingeleitet. Auf die Möglichkeit zum Ablegen seiner Führerscheinprüfung wird der junge Mann nun wohl längere Zeit warten müssen.