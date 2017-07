Vandalismus an Schule: Verhalten der Jugendlichen ist eskaliert

„Schulhof gesperrt wegen Vandalismus“ – dieser Hinweis macht in der Schulstraße in Hattorf auf einen ärgerlichen Vorfall von Anfang der Woche aufmerksam. Bauzäune versperren seitdem den Zutritt zum Schulgelände. In unserer Zeitung stand dazu auch eine Polizeimeldung: Unbekannte haben am 3. Juli...