Heute seit 65 Jahren ein Paar

Heute feiern Irmgard und Karl Eicke das Fest der Eisernen Hochzeit. Kennengelernt haben sie sich 1950 bei Freunden in Scharzfeld, die Verlobung war am 1. Mai 1952. Geheiratet wurde am 4. Juli 1952 auf dem Standesamt und am 5. Juli in der Kirche in Scharzfeld. Gefeiert wurde in Karl Eickes...