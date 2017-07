Candlelight und Dichterliebe

Die Singakademie Harz e.V. veranstaltet im Rittersaal des Herzberger Welfenschlosses am Sonntag, 23. Juli, um 17.15 Uhr einen Konzertabend. Der hier in der Region schon bekannte junge Tenor Florian Neubauer, zuletzt war er im Mai 2017 am Theater Nordhausen in der Uraufführung „Bonnie und Clyde“ von...