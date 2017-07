Frühstückstreffen am Dienstag

Am morgigen Dienstag, wird in der Kreuzkirche um 9.30 Uhr wieder das Frühstückstreffen angeboten. Alle Besucher sind eingeladen, sich am Buffet zu stärken. Anschließend gibt es einen Vortrag über Bessarabien. Das Gebiet Ukraine bis Moldawien wurde früher Bessarabien genannt. Viele Bilder werden...