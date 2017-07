Gedächtnisstütze im Krankenhaus

Herzberg Die Alzheimer-Gesellschaft Harz lädt am Mittwoch, 5. Juli, um 15 Uhr in die Helios-Klinik Herzberg zur Gedächtnisstütze ein. Menschen mit Demenz im Frühstadium, ihre Partner und Interessierte, die für ihr Gedächtnis etwas tun möchten, treffen sich in der großen Cafeteria. Weitere Infos unter...