Erlebnistrommeln an der Grundschule Pöhlde

Zum Ausklang des Schuljahres wurde an der Grundschule am Rotenberg ein Projekt der besonderen Art durchgeführt: Erlebnistrommeln. Der Trommellehrer Uwe Pfauch ist für dieses Projekt aus Karlsruhe an den Harzrand gereist, um mit den Schülern zwei unvergessliche Projekttage zu gestaltet. ...