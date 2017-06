Landschaftsschutz: Den Lebensraum Bergwiese erkundet

Bei strahlendem Sommerwetter hatten am vergangenen Sonntagnachmittag nicht nur zahlreiche Lonauer, sondern auch an dem Thema Bergwiesen Interessierte den Weg in das Dorfgemeinschaftshaus von Lonau gefunden. Zu der Veranstaltung „Kleines Bergwiesenfest“ hatte der Landschaftspflegeverband Göttingen...