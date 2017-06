Sicherheitswoche: Polizei registriert mehr als 400 Verstöße

Die jüngste Verkehrssicherheitswoche im Bereich der Polizei Herzberg (wir berichteten) hat gezeigt: Geschwindigkeitsüberwachungen sind weiterhin unerlässlich, resümieren die Verantwortlichen der Polizei in einer Mitteilung. In fünf Tagen wurden mehr als 400 Verstöße, teilweise im Bußgeldbereich, registriert. Die Reaktionen auf die Kontrollen seien hingegen erfreulich gewesen: „Insgesamt stießen die Polizeikräfte auf eine positive Resonanz der Bevölkerung“, so die Polizei.

Die Verkehrssicherheitswoche fand von Montag bis Freitag statt. Im Fokus standen neben Geschwindigkeitsverstößen, die Einhaltung der Gurtpflicht, Handy- und Beleuchtungsverstöße sowie Lkw-Kontrollen. Unterstützt wurden die Beamten der Herzberger Polizei von Kräften der Kontrollgruppe Krad der Polizeidirektion Göttingen, des Bundesamtes für Güterverkehr sowie von Mitarbeitern des Veterinäramtes und des Ordnungsamtes des Landkreises.

Zwei Fahrverbote ausgesprochen

Insgesamt wurden laut Polizei 422 Verstöße festgestellt. 44 davon bewegten sich im Bußgeldbereich, zwei Fahrverbote wurden ausgesprochen. Weiterhin wurden 16 Gurt-, drei Handy- und sieben Beleuchtungsverstöße von den Beamten geahndet.

Elf Verstöße seien laut Polizei von Berufskraftfahrern im Bereich des Fahrpersonalrechts begangen, unter anderem wurden Lenk- und Ruhezeiten nicht eingehalten. Bei der Kontrolle von Motorradfahrern wurden Auspuffanlagen bemängelt – sie waren zu laut, die Betriebserlaubnis sei deswegen erloschen, berichtet die Polizei.

Neben den Kontrollen wurde die Woche genutzt, um Polizeikommissaranwärter der Polizeiakademie Hann. Münden auszubilden. Ziel war es, den Studenten einen ersten Einblick in Verkehrskontrollen zu geben, zudem sollten sie erste Erfahrungen im kommunikativen Umgang sammeln. Während der Kontrollen wurden die Fahrzeugführer auch auf Alkohol und Drogen überprüft – mit erfreulichem Ergebnis: Es wurden keine Verstöße festgestellt.

Ziel dieser Aktion war es, so die Polizei, entsprechend der Verkehrssicherheitsinitiative 2020 die Zahl der Unfälle, die aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit passieren, zu senken. „Es ist sicher, dass die Polizei ihre Schwerpunktkontrollen auch außerhalb derartiger Thementage fortführen wird“, kündigt die Polizei an. nza