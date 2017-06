Ausschuss berät über Grundschulen und Freibad

Mit Sanierungsarbeiten am Turnhallenfußboden und der Außenanlage der Grundschule in Wulften und der geplanten Erneuerung der Heizungsanlage in der Hattorfer Grundschule beschäftigten sich die Mitglieder des Bau- und Planungsausschusses des Samtgemeinderates in ihrer jüngsten Sitzung. Dazu standen...