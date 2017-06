EMAG verabschiedet die Abiturienten

Das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium verabschiedete sich am vergangenen Freitag von 94 Schülern, die erfolgreich ihr Abitur bestanden haben – 23 von ihnen sogar mit einer Eins vor dem Komma. Schulleiterin Brigitte Götz sagte in ihrer Begrüßungsrede, dass sie diesen Jahrgang in mehrfacher Hinsicht in...