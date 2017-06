Geschenk für Jasper-Eliah

Im August jährt sich der Todestag des kleinen Jasper-Eliah Kohl aus Herzberg. Der Junge war an Leukämie erkrankt und hat den Kampf gegen die Krankheit leider verloren.

Jasper-Eliah wäre in diesem Jahr sechs Jahre alt geworden. Zu seinem Geburtstag am 14. Juli hatten sich seine Eltern Dennis und Corinna Kohl fest vorgenommen, sein Grab mit einem Stein und einer Einfassung zu verschönern. Leider reichte das Ersparte der Familie Kohl noch nicht aus, um den Wunsch erfüllen zu können. So schrieb seine Mutter Corinna Kohl bei Facebook ein paar Zeilen an ihren Jasper, um es ihm auf diesem Wege mitzuteilen.

„Ich dachte, der Familie Kohl muss geholfen werden. Also startete ich bei Facebook einen Spendenaufruf“, sagt Yvonne Kather, die auf diesen Post aufmerksam geworden war, und erklärt: „Dass diese Aktion so viel Feedback bekommt, hätte ich nie gedacht.“

Allein konnte sie dies nicht bewältigen und holte als Unterstützung ihre Schwester Anja Schäfer mit ins Boot. „Innerhalb von 48 Stunden hatten wir so viel Geld zusammen, das wir der Familie Kohl mitteilen konnten, dass der Grabstein mit Einfassung für Jasper bestellt werden kann. Wir danken allen Beteiligten von ganzen Herzen - auch im Namen von Dennis und Corinna Kohl. Ein ganz besonderer Dank geht an den Verein für krebskranke Kinder Harz, die sofort den Kontakt hergestellt haben, um zu helfen.“