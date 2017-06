Elbingeroder Teilnehmer am Schützenumzug

Elbingerode Die Vereine treffen sich am kommenden Samstag um 12.45 Uhr in der Lilien-Straße in Hörden (erste Straße nach der Brücke links), um am Schützenumzug in Hörden teilzunehmen. Für diejenigen, die nicht gut zu Fuß sind, werden zwei Wagen gestellt. Treffen hierfür ist um 12.30 Uhr beim Gasthaus zur...