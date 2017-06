Polizei kontrolliert derzeit verstärkt den Verkehr

In dieser Woche ist im Bereich der Polizei Herzberg mit Verkehrskontrollen zu rechnen. Foto: Mark Härtl (Archiv)

Herzberg Aktuell läuft die Woche der Verkehrssicherheit. Bisheriger „Spitzenreiter“ unter den Temposündern: 144 Stundenkilometer in einer 70er-Zone.

Mit dem Ziel der Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr läuft seit Montag eine Verkehrssicherheitswoche der Polizei Herzberg. Motorisierte Verkehrsteilnehmer sollten also auch in den kommenden Tagen noch mit verstärkten Kontrollen rechnen.

Am Dienstag hieß es dabei „Zeigen Sie uns bitte ihren Führerschein, Fahrzeugpapiere, Warndreieck und Verbandskasten!“ Im Rahmen einer Ausbildungsveranstaltung durften Studenten der Polizeischule Hann. Münden mit Unterstützung durch die Herzberger Beamten Fahrzeugkontrollen trainieren.

Gemeinsam mit dem Landkreis sind die Beamten auch zur Überprüfung von Geschwindigkeitsüberschreitungen unterwegs. „Spitzenreiter“ war dabei bisher ein Autofahrer, der in Pöhlde an der Oderbrücke geblitzt wurde. Er wurde in der 70er-Zone mit stolzen 144 Stundenkilometern erwischt – alles andere als ein Kavaliersdelikt. kic