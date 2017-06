Schützen ziehen bei schönstem Sonnenschein durch Welfenstadt

Schützenfest in Herzberg.

Herzberg Der Umzug am Pfingstsonntag war ein Höhepunkt des Herzberger Schützenfests. Dienstag wird bei der Vesper Gericht gehalten.

Diesmal stimmte auch das Wetter: Nachdem die Teilnehmer des Herzberger Schützenumzugs im vergangenen Jahr eine kalte Dusche bekommen hatten und es auch schon Jahre gab, in denen sie bei weit über 30 Grad schwitzen mussten, herrschten diesmal optimale Bedingungen für einen schönen Marsch durch die Welfenstadt: Rund 25 Grad, Sonnenschein und ein leichtes Lüftchen machten die Parade für Läufer und Zuschauer zu einem Vergnügen. Am Morgen hatte es noch leicht geregnet, doch pünktlich zum Abmarsch riss der Himmel auf.

Der vom Tambour-Corps und den Ratsleuten angeführte Umzug lockte wieder zahlreiche Zuschauer in die Stadt. Der Straßenrand war von Schaulustigen gesäumt. Zusehen gab es nicht nur Schützen in traditionellem Gewand, auch Hunde, Tennisspieler, Karateka oder Feuerwehrleute hatten sich eingereiht. Traditionell beteiligten sich die Herzberger Vereine und befreundete Schützengesellschaften am Festumzug vom Markt zum Schützenplatz.

Dort herrschte bereits seit Samstag buntes Treiben. Viele verschiedene Fahrgeschäfte und andere Attraktionen erwarteten die Besucher. Dienstag findet der Rummel mit dem spektakulären Höhen-Feuerwerk seinen stimmungsvollen Abschluss.

Für die Schützen ist der feierliche Abschluss ihres Fests die Proklamation am kommenden Samstag, 10. Juni: Dann werden die neuen Majestäten auf dem Marktplatz bekanntgegeben. Aber vorher wird am Dienstag noch Gericht gehalten. Vor dem ehrenwerten und augenzwinkernden Richter müssen sich nicht nur Schützenbrüder für kleinere oder größere Vergehen verantworten, auch Bürgermeister und Pastor kriegen schon mal ein Bußgeld auferlegt. mb