Arbeiten an der Kirche gehen gut voran

Für die Renovierung alter Häuser gilt die Weisheit: Wenn man erst einmal hinter die Fassade schaut, findet man immer noch etwas, was repariert werden muss. So ist es auch bei der Außeninstandsetzung der Hördener Nicolai-Kirche der Fall, die Mitte Februar begonnen hat. „Die Schäden am Turm waren...