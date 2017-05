Härtebereich des Trinkwassers

Hattorf Die Verwaltung der Samtgemeinde teilt die Wasserhärte in den Versorgungsgebieten Hattorf, Elbingerode und Hörden mit: In Hattorf hat das Wasser den Härtebereich mittel (12,2 Grad dH), in Elbingerode Härtebereich hart (14,5 Grad dH) und in Hörden ebenfalls Härtebereich hart (16,5 Grad dH). ...