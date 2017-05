Feuer in Pöhlder Friedhofskapelle war schnell gelöscht

In der Nacht zum Montag hat es in der Pöhlder Friedhofskapelle gebrannt. Ein Anwohner bemerkte kurz vor Mitternacht Feuerschein und Rauchentwicklung und alarmierte über Notruf die Feuerwehr. Beim Eintreffen der ersten Kräfte war die Kapelle bereits stark verraucht. In einem Nebenraum war ein unter einer Spüle befindlicher Durchlauferhitzer in Brand geraten und hatte den ihn umgebenen Schrank mit Inhalt in Brand gesetzt.

Das Feuer wurde von einem Trupp der Feuerwehr Pöhlde unter Atemschutz gelöscht und die Überreste der Spüle ins Freie gebracht. Aufgrund der Aufmerksamkeit des Anwohners und dem schnellen Eintreffen der Brandschützer konnte ein größerer Gebäudeschaden verhindert werden. Auch der Wasserschaden hielt sich aufgrund der gefliesten Räume in Grenzen. Die Feuerwehr war mit 19 Einsatzkräften vor Ort.