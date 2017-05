Rabiater Autofahrer stellt sich quer

Mit einem rabiaten Autofahrer bekam es am Donnerstagmorgen gegen halb sieben eine Frau aus Osterode in der Dr.-Frössel-Allee zu tun, die mit ihrem Wagen aus Richtung Krankenhaus kommend in Richtung B 243 unterwegs war. Wie sie der Polizei berichtete, bemerkte sie einen Kleintransporter aus Erfurt, der sehr dicht auf ihr Fahrzeug auffuhr.

Schließlich überholte dessen Fahrer den Pkw der 38-Jährigen und stellte seinen Transporter quer zur Fahrbahn, so dass die Frau nicht weiterfahren konnte. Der 39-jährige Erfurter stieg aus und versuchte, die Türen des Wagens der Osteroderin zu öffnen. Als ihm dieses nicht gelang, weil die Türen von innen verriegelt waren, schlug er mit der Faust kräftig auf die Motorhaube und verbeulte sie erheblich. Dabei entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von circa 2 000 Euro.

Der Mann setzte anschließend seine Fahrt mit seinem Firmenfahrzeug in Richtung Osterode fort. Er konnte über die abgelesenen Kennzeichen ermittelt werden.