Tagespflege und Sozialstation in Herzberg unter einem Dach

Am vergangenen Samstag ging ein langgehegter Wunsch offiziell in Erfüllung: Zum einen wurde die „Tagespflege Schlossblick“ in einer Feierstunde ihrer Bestimmung übergeben, zum anderen bezog die Diakonie-/ Sozialstation ihren neuen angeschlossenen Bereich in der Göttinger Straße 10. ...