Boßeln durch die Feldflur von Scharzfeld

Scharzfeld 24 Mannschaften gingen beim 5. Scharzfelder Bosselturnier an den Start. Veranstalter war der TV Guts Muths Scharzfeld. Bei gutem Wetter führte die Tour durch die Feldflur in Scharzfeld. Jede Mannschaft versuchte, mit so wenig wie möglich Würfen die ausgeschilderte Strecke zu meistern. An einer...