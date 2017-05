Medizinische Versorgung steht vor großen Herausforderungen

Zumindest die Sorge, dass die kleineren Krankenhäuser in unserer ländlichen Region abgeschafft werden könnten, konnten die Agierenden der Diskussionsveranstaltung aus der Reihe „SPD-Bundestagsfraktion vor Ort“ den vielen interessierten Besuchern am Dienstagabend im Rittersaal des Welfenschlosses in...