Diebe stehlen Carbonrad aus Gartenhütte

Elbingerode In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen Unbekannte in eine Gartenhütte in Elbingerode in der Hauptstraße ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang zu der Hütte und stahlen ein hochwertiges Carbonrad der Marke Radon. Dem Geschädigten entstand ein Schaden in Höhe von 2 500 Euro. Hinweise nimmt...