Klang und Stille in der Einhornhöhle

Scharzfeld Zu „Klang und Stille“ werden alle Interessierten am 19. Mai in die Einhornhöhle ab 18 Uhr eingeladen. Treffen ist am Haus Einhorn an der Höhle. Die Teilnehmer begeben sich von dort aus in das Felsgewölbe, nehmen sich Zeit für sich selbst und genießen für etwa 75 Minuten Stillschweigen und Ruhe. ...