Wandern am Südrand des Harzes

Die Arbeitsgemeinschaft Karstwanderweg lädt am Sonntag, 7. Mai, zu einer Wanderung an. Geführt von Dr. Thomas Forche geht es in einer drei- bis vierstündige Tour von etwa sechs Kilometern am Südrand des Harzes zu Steinkirche, Schulberg, Einhornhöhle und Burgruine Scharzfels. ...