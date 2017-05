Harzklub besucht Glasmuseum

Herzberg Am Sonntag, 7. Mai, besichtigt der Harzklub-Zweigverein das Glasmuseum in Steina. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Busbahnhof. In Fahrgemeinschaften geht es nach Steina, wo zunächst ein Rundgang im Ort geplant ist. Im Glasmuseum gibt es eine Führung, zudem kann die Ausstellung über das Harzer Waldglas...