Schüler werden zu Zirkusartisten

Seiltänzer, Jongleure, Clowns und Trapezkünstler bevölkerten am Donnerstagvormittag das Zirkuszelt hinter der Nicolaischule. Bereits zum dritten Mal findet das Zirkusprojekt in der Herzberger Grundschule statt, bei dem die Schüler aller vier Klassen für die erste große Galavorstellung am Abend...