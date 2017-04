Feuerwehr lädt zu Maiwanderung ein

Pöhlde Die Feuerwehr Pöhlde lädt am 1. Mai zur Maiwanderung und anschließendem Fest auf dem Rotenberg ein. Die Wanderung startet um 9 Uhr am Feuerwehrhaus. Die Strecke führt durch die Feldflur und endet auf dem Grillplatz am König Heinrich Vogelherd. Für Verpflegung ist gesorgt. Ab 13 Uhr sorgen Pöhlder...