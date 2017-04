Herzberg Unbekannte sind am Montagvormittag in zwei Häuser im Gothaer Ring eingebrochen und haben Schmuck, Bargeld und Münzen geklaut. Der Schaden liegt bei mehr als 10 000 Euro. In einem Fall zerstörten sie mit brachialer Gewalt ein Fenster, im Nachbarhaus brachen sie durch eine Terrassentür ein. Die Polizei bittet um Hinweise.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder