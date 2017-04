DRK Herzberg feiert 112. Geburtstag

Der Herzberger Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes besteht in diesem Jahr 112 Jahre. Aus diesem Anlass wollen sich die Aktiven am Sonntag, 7. Mai, am Tag vor dem Weltrotkreuztag, mit einem Überblick ihrer Tätigkeiten der Öffentlichkeit vorstellen. Das Blasorchester Herzberg gibt ein...