Züchter präsentieren 84 Rassehunde

84 Rassehunde mit international anerkannter Ahnentafel waren bei der traditionellen Klubsieger-Ausstellung des Pinscher-Schnauzer-Klub, Ortsgruppe Westharz, in der Reithalle in Hattorf zu bewundern. Die Teilnehmer kamen aus der gesamten Bundesrepublik. In der Ortsgruppe Westharz wie auch im...