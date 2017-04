Klang und Stille in der Einhornhöhle

Auch in der Saison 2017 haben Ruhe suchende Gäste die Möglichkeit, sich in der Höhle von sanften Naturton-Schwingungen in die Entspannung begleiten zu lassen. Langanhaltende Klänge durchströmen die Gewölbe und breiten sich im Höhlenraum aus. Es ist der Wechsel von Klang und Stille, die Zeit des...