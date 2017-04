Anmeldung für Grundschulen

Herzberg Die Anmeldetermine für die Nicolai-Grundschule sind für die Kitas Sieberdamm, Kunterbunt und Mahnte sowie für die sogenannten Kann-Kinder (Schuljahr 2017/18) am 2. Mai und für die Kitas St. Josef, Morgentau und Pusteblume am 3. Mai, jeweils in der Zeit von 13.30 bis 16 Uhr. Die Anmeldung an der...