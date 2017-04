Reformationstüren gastieren in Hattorf

Hattorf Seit Sonntag gastieren die wandernden Reformationstüren in der St. Pankratius-Kirche in Hattorf. Die Kirche ist regelmäßig am Tag geöffnet. Interessierte können ihre Thesen, Vorschläge, Ideen für Verbesserungen in der Kirchengemeinde aufschreiben und an die Tür anschlagen.