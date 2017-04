DRK veranstaltet Flohmarkt-Marathon

Hattorf Das DRK-Depot in der Mitteldorfstraße 10 in Hattorf hatte sich nicht nur an zwei Wochenend-Tagen, sondern auch an fünf Nachmittagen in einen überaus gut gestückten Flohmarkt verwandelt. Und Mitglieder des DRK-Ortsvereins hatten zur eignen Freude nicht nur als Händler alle Hände voll zu tun, sondern...