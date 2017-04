Unbekannter beschädigt Tür

In der Nacht vom 31. März auf den 1. April beschädigte ein unbekannter Täter eine Hauseingangstür in der Hauptstraße, Höhe Hausnummer 65. Wer Hinweise zur Sachbeschädigung geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Herzberg unter der Telefonnummer 05521/920010 in Verbindung zu setzen.