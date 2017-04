Die Klubsieger werden präsentiert

Hattorf Der Pinscher-Schnauzer-Klub, OG Westharz, veranstaltet am Karfreitag, 14. April, in der Reithalle in Hattorf eine Klubsieger-Ausstellung seiner Hunde. Nach der Begrüßung um 10 Uhr beginnt das Richten der verschiedenen Klassen. Vorgestellt werden Affenpinscher, deutsche Pinscher, Zwerg-, Mittel- und...