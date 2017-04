Zwei Horizonte zwischen Natur und Kultur

Im Rahmen der regelmäßigen Sonderausstellungen in der kleinen Galerie des Schlossmuseums findet ab 8. April bis einschließlich 4. Juni eine Ausstellung von Werken polnischer und tschechischer Künstler statt.

Die Ausstellung „Zwei Horizonte – Kunst/Natur/Kultur/Mensch“ greift eine sehr interessante Fragestellung auf, und die zur Beteiligung ausgewählten Künstler vertreten unterschiedliche Medien der heutigen visuellen Kunst und eine unterschiedliche Ästhetik sowie künstlerische Interessen.

Zusammenhänge von Kultur und Natur

Die Thematik des Projekts stellt sich dem Betrachter in der Definition der Zusammenhänge von Kultur und Natur. In vielen Fällen können solche Zusammenhänge bei oberflächlicher Betrachtung einer Kunsterscheinung nicht wahrnehmbar sein und sie zeigen ihre unkonventionelle Gegenwart erst nach aufmerksamer Vertiefung in den Kern des künstlerischen Ausdrucks. Häufig sind die Zusammenhänge von Natur und Kultur in vielfältiger Suche gegenwärtiger Künstler evident – nur müssen sie nicht unbedingt in traditioneller Gestalt und Auffassung funktionieren.

Insofern erwartet den Besucher eine interessante Mischung unterschiedlicher, vielfältiger Herangehensweisen in Form von Fotografien, Gemälde, Skulpturen, Digitalgraphik, Fineliner auf Papier und Pauspapier, Videos und ganz eigene weitere Techniken.

Die teilnehmenden Künstler sind: Rafal Boettner-Lubowski, Milan Cieslar, Joanna Imielska, Dasa Lasotova, Justyna Olszewska, Sonia Rammer, Magdalena Rucinska, Anna Tyczynska, Aleksandra Siminska, Anna Jajor, Zuzanna Andrzejczak, Filip Marski und Aleksander Wozniak mit ihren in mehreren Medien und Poetiken veröffentlichten Kunstwerken.