BMW landet in Vorgarten, Fahrer flieht

Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit ist am frühen Sonntagmorgen gegen 1 Uhr ein Wagen der Marke BMW in der Brauhausstraße in Herzberg nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, überfuhr einen Grundstückszaun und kam anschließend im Vorgarten eines Einfamilienhauses zum Stehen. Noch vor Eintreffen der Polizei hatte sich der Fahrzeugführer von der Unfallstelle entfernt. Die Kfz-Kennzeichen nahm der Fahrer mit. Spätere Ermittlungen führten zur Identifizierung des Fahrzeughalters. Die Polizei Herzberg sucht Zeugen des Unfalls und bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 05521/920010.