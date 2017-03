Elbingeroder wollen Meister Adebar ein Zuhause bieten

Nachdem der Teich an der Hauptstraße in Elbingerode von den Anliegern im Jahr 2014 wieder soweit hergerichtet wurde, das sich Tiere ansiedeln konnten, gab es regen Zulauf in Form von Fröschen, Kröten, Stockenten und Nilgänsen. Die Anwohner des Teichplatz wollten aber...