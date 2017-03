Kinder zum Forschen und Entdecken angeregt

Die Idee, Kindern einen Anreiz zu geben, selbst zu forschen und zu entdecken, wurde im Domeyer Park von der Jugendpflegerin Sarah Hoffmann in die Praxis umgesetzt. In Anlehnung an die Überlegungen des „Haus der kleinen Forscher“ (wir berichteten) hatte sie einen Parcours mit Stationen aufgebaut,...