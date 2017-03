Kleider für Bedürftige

Eine Kleidersammlung für Flüchtlinge und bedürftige Menschen in der Ukraine, Weißrussland und Moldawien wird am Freitag, 31.März, und Samstag, 1. April in Herzberg durchgeführt. Gesammelt werden Bekleidung und Schuhe für Erwachsene und Kinder, Bettwäsche, warme Decken, Kissen, Unterwäsche,...