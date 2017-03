Fahrer flieht unerlaubt vom Unfallort

Hattorf Ein 46-jähriger Mann aus Herzberg hatte am Sonntag gegen 14 Uhr seinen Audi A 4 in Hattorf in einer Parkbucht gegenüber des Rewe-Marktes abgestellt. Als er etwa eine Stunde später wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der Heckklappe und an der hinteren Stoßstange fest....